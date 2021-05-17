Компанії Sanofi/GSK успішно завершили другий етап випробувань своєї вакцини від коронавірусу

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Bicanski / Pixino

Французька компанія Sanofi та британська компанія GSK оголосили про успішне завершення другої фази випробувань власної вакцини від коронавірусу.

Про це пише Bloomberg.

Там зазначили, що імунна відповідь організму волонтерів на коронавірус була такою ж, як і в тих, хто перехворів. Також компанії повідомили, що ті, хто колись хворів на коронавірус, мали досить високий імунітет вже після введення однієї дози вакцини.

У випробуванні взяли участь 722 людини, від підлітків до 95-річних, з США та Гондурасу. Тепер компанії готуються до проведення третьої фази, до якої планують залучити 35 тисяч учасників із різних країн. Вони очікують, що офіційно зареєструють свою вакцину в четвертому кварталі 2021 року.