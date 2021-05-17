У Сінгапурі заявили, що нові штами коронавірусу більше вражають дітей. Тому влада закриває школи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У Сінгапурі заявили, що закривають школи на карантин через загрозу нових штамів коронавірусу. Там вважають, що вони сильніше вражають дітей.
Про це пише Reuters.
Особливе занепокоєння у Сінгапурі викликає новий індійський штам коронавірусу. Через це там шукають способи, як почати вакцинацію неповнолітніх.
А поки всі початкові та середні класи, а також коледжі до кінця навчального року переходять на дистанційку.
«Деякі з цих [вірусних] мутацій більш небезпечні і, схоже, вражають дітей молодшого віку», — сказав міністр освіти Чан Чун Сінг.
- Сінгапур очолив рейтинг стійкості до коронавірусу — уперше з першого місця усунули Нову Зеландію. Це сталось завдяки швидким темпам вакцинації.