У Сінгапурі заявили, що нові штами коронавірусу більше вражають дітей. Тому влада закриває школи

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Сінгапурі заявили, що закривають школи на карантин через загрозу нових штамів коронавірусу. Там вважають, що вони сильніше вражають дітей.

Про це пише Reuters.

Особливе занепокоєння у Сінгапурі викликає новий індійський штам коронавірусу. Через це там шукають способи, як почати вакцинацію неповнолітніх.

А поки всі початкові та середні класи, а також коледжі до кінця навчального року переходять на дистанційку.

«Деякі з цих [вірусних] мутацій більш небезпечні і, схоже, вражають дітей молодшого віку», — сказав міністр освіти Чан Чун Сінг.