У пʼяти областях України через негоду без електрики залишилися понад 120 населених пунктів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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People in the rain / Getty Images
В Україні через негоду знеструмлено 120 населених пунктів у пʼяти областях.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Сильний вітер і дощ призвели до спрацьовування систем автоматичного захисту ліній електропередач. Без електрики залишилися 59 пунктів в Дніпропетровській області, 27 в Кіровоградській, 3 і 2 в Черкаській і Житомирській відповідно.
Як повідомила пресслужба Херсонської облдержадміністрації, в області без світла наразі 50 населених пунктів і ще 12 відключені частково.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
- В Україні на понеділок, 17 травня, оголосили штормове попередження. По всій території країни очікуються грози, а в південних і центральних областях місцями можливі град і шквальний вітер до 20 метрів на секунду.