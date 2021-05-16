В Ізраїлі обвалилася трибуна синагоги. Постраждали понад 130 осіб, є загиблі

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У синагозі ізраїльського поселення Гіват-Зеєв обвалилася трибуна, на якій було близько 600 осіб.

Як повідомляють Haaretz і The Time of Israel, 132 людини постраждали і ще двоє людей померли від отриманих травм.

Медики зазначають, що 10 осіб перебувають у критичному стані. Всіх постраждалих госпіталізували. Серед них багато дітей і підлітків.

Інцидент стався в день свята Шавуот. За даними журналістів, синагога, яка належить Карлінському хасидському двору, була недобудована, і місцева влада не дала на неї дозвіл. Попри це служби в будівлі велися постійно.