У Харкові вибухом обвалили старий елеватор. Минулого року він встояв

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У Харкові контрольованим вибухом обвалили занедбаний елеватор на вулиці Євгена Котляра (в районі Південного вокзалу).

Як повідомляє місцевий портал 057.ua, для безпечного підриву рух транспорту і пішоходів вздовж вулиці заборонили, а на місце приїхали поліцейські, рятувальники і працівники комунальних служб.

Будівля заввишки 60 метрів впала о 10:00. Її прибрали для майбутньої житлової забудови, але робочим ще потрібно знести будівлю поменше, яка входить у комплекс.

Елеватор працював з початку минулого століття. До нього звозили зерно залізницею, а в 70-ті роки він став частиною Комбінату хлібопродуктів № 2. У 1995 році його роботу зупинили. Елеватор незабаром став майданчиком для екстремалів. У 2016 році з нього зірвався 22-річний хлопець (загинув).

У жовтні 2020 року елеватор спробували підірвати, але він встояв.