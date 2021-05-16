В Ісландії виставили на продаж земельну ділянку, на якій розташований діючий вулкан

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Icelandic Meteorological Office

В Ісландії виставили на продаж ділянку землі на півострові Рейк’янес. На ній розташований діючий вулкан Фаградальсфʼятль.

Про це пише Bloomberg.

Вулкан почав виверження навесні 2021 року. Власниця землі, на якій розташоване фермерське господарство Храун, Анна Тордіс Гудмундсдоттір вже повідомила, що отримала дві пропозиції щодо купівлі.

За її словами, ця земля належала її родині протягом кількох поколінь. Вона хоче, аби там збудували «щось гарне для публіки».

Влада Ісландії не планує купувати цю землю, але готова виділити кошти, аби перетворити місцевість на пам’ятку. На це хочуть витратити понад 500 тисяч доларів.