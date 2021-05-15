МЗС відреагувало на слова Путіна про «антипод Росії»: РФ демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в Україні

Новини

Пресслужба президента Російської Федерації

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова президента Росії Володимира Путіна про перетворення України на «антипод Росії». Ці заяви, наголосили у зовнішньополітичному відомстві, демонструють нерозуміння внутрішніх процесів в Україні.

Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі Укрінформ.

«Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без привʼязки до третіх сторін. Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей «руского міра» не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України в сучасну європейську демократичну державу», — підкреслив Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що Росія інвестувала значні ресурси, щоб зробити цей шлях максимально складним, тому Україна змушена вживати рішучих заходів у відповідь. Зокрема, це стосується і боротьби з дезінформацією.

«Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи. І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення», — зазначив Ніколенко.