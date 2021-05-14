В «Укрпошті» заявили, що власники «воскреслих» бджіл відмовляються забирати їх з відділення

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Віталій Глагола / Facebook

Власники бджіл, які відправили їх із Закарпаття, не забирають комах із поштового відділення. Про це розповіла Закарпатська дирекція «Укрпошти», передає «24 канал».

Відправники тричі були у відділенні пошти й бачили живих бджіл. «Укрпошта» проінформувала їх про те, що необхідно забрати коробки з бджолами. Це потрібно зробити якомога швидше, адже «Укрпошта» не має можливості утримувати комах в належних умовах.

Наразі бджілки перебувають у 48 ящиках на складі відділення «Укрпошти» у місті Іршава.

Нагадаємо, що 11 травня бджолярі з Іршави і Виноградова (Закарпаття) відправили «Укрпоштою» замовникам спеціальні пакети із бджолами, маткою і розплодом. Однак за декілька годин зʼясувалось, що всі бджоли начебто померли через відсутність повітря. За два дні глава «Укрпошти» заявив, що частина бджіл «воскресла».

Через цей інцидент «Укрпошта» посилила правила пересилки бджіл — цього не будуть робити, якщо температура повітря в місті відправлення чи доставки перевищуватиме +20 °С. На майбутнє не виключили, що наступного року компанія взагалі не буде надавати цю послугу та рекомендуватиме клієнтам завчасно звертатись до спеціалізованих перевізників.

А поки із правилами перевезення бджіл «Укрпоштою» можна ознайомитись тут.