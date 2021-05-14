Премʼєр Вірменії Пашинян попросив у Путіна військової допомоги через ситуацію на кордоні із Азербайджаном

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Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Вірменії Нікол Пашинян звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням про військову допомогу через ситуацію на кордоні із Азербайджаном.

Про це повідомляє «Новая газета».

Пашинян запросив допомогу відповідно до Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу від 1997 року. Напередодні Путін і Пашинян по телефону обговорили ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні — після неї і заявили про рішення офіційно звернутися до Росії по допомогу. Міноборони Вірменії запевнило, що азербайджанські війська все ще залишаються на її території.

Нагадаємо, що у середу, 12 травня, військові Вірменії підняли тривогу, заявивши, що азербайджанська армія зайшла на 3,5 км углиб території країни у Сюнікській області під час якогось «коригування кордону». У МЗС Азербайджану закликали вірменську сторону не нагнітати обстановку. Жодна зі сторін поки не застосовує зброю.

Відповідно до тристоронньої угоди про припинення війни, яку уклали за посередництва Росії у кінці минулого року, через Сюнікську область має пройти дорога, яка повинна зʼєднати Баку з Нахічеванським ексклавом (НАР) і Туреччиною.