На вихідні в Україні прогнозують різноманітну погоду: від дощів до +29°С

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У вихідні погода в країні буде різноманітною: від дощів і денної температури +15°С на заході і до спекотної без опадів +29°С з невеликою хмарністю на сході та півдні. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 15 травня, у західних (вдень також і у північних областях) — невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура вночі +9...+14°С, вдень +20...+25°С, у східних областях до +28°С, на Закарпатті +14...19°С.

У неділю, 16 травня, без опадів, лише вдень в західних областях помірні дощі, у південних областях невеликі короткочасні дощі, окремі грози.

Температура у східних і південних областях вночі +11...+16°С, вдень +23...+28°С; на решті території вночі +9....+14°С, вдень +20...+25°С; у західних очікується +16...+21°С.

У Києві у вихідні вдень буде +19...+23°С. У суботу очікують короткочасні невеликі дощі. У неділю опади не очікуються, температура близько +23°С.

З понеділка похолодає до +17° С, пройдуть сильні дощі, можливо, з грозами. Наступного тижня періодично дощитиме.