РНБО затвердила створення державного оператора, який мовитиме на прикордонні території

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Рада національної безпеки та оборони затвердила рішення щодо фінансування проєкту створення системи державного мультиплексу, який зможе не лише транслювати телеканали, а й сповіщати громадян про надзвичайні ситуації.

Про це на брифінгу за підсумками засідання заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Сьогодні сталась така ситуація, коли частина українців, особливо тих, які живуть на прикордонних територіях, не мають змоги безкоштовно дивитись українські канали. Ви всі про це знаєте, минулого року відбулось кодування супутникового телебачення», — пояснив Федоров.

За його словами, єдиний оператор цифрового мовлення покриває не всю країну, але сигналу немає на прикордонних територіях. «Для того, щоб продовжити дивитись ці канали, мешканцям цих територій необхідно було купувати новий тюнер та формувати підписку з щомісячною абонплатою одному з двох офіційних провайдерів», — додав міністр.

За його словами, це обтяжливо для багатьох українців, а жителі прикордонних територій з Росією ще й зазнають інформаційної пропаганди країни-агресора.

«Ці проблеми першочергово вирішує створення загальнонаціональної цифрової мережі MX-7. Сьогодні було ухвалено рішення створити такий мультиплекс і виділити на нього кошти», - додав він.

Оператором мультиплексу визначений державний Концерн радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення (КРРТ). Керівник Держаної служби спеціального звʼязку Валентин Петров пояснив, що кошти на створення мультиплексу візьмуть у кредит у державних банках. За його словами, на це потрібно 490 мільйонів гривень. Погашатимуть кредит за рахунок прибутків КРРТ.

На мультиплексі будуть доступні від 10 до 12 каналів, зокрема обов’язково там буде державний телеканал та «Суспільне». Цифрова телемережа мовитиме безкоштовно.