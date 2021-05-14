Мешканка Каліфорнії випадково знищила у пралці виграшний лотерейний білет на $26 мільйонів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В американському штаті Каліфорнія жінка, яка купила виграшний лотерейний білет на $26 мільйонів, заявила, що залишила його в кишені штанів і знищила під час прання.
Про це повідомляє BBC.
Виграшний квиток SuperLotto Plus продали в магазині в передмісті Лос-Анджелесу Норуолк у листопаді. Жінку зафіксувала камера спостереження. Термін для отримання призу завершився у четвер, 13 травня (на те, щоб забрати виграш, є 180 днів після розіграшу, який відбувся 14 листопада).
Співробітник магазину в Норуолку Есперанса Ернандес розповіла каліфорнійській газеті Whittier Daily News, що 12 травня до них прийшла жінка, яка стверджує, що вона є власницею призового квитка, але він повністю розсипався під час прання.
Представник каліфорнійської лотереї Кеті Джонстон заявила, що відзнятого в магазині матеріалу магазині буде недостатньо, щоб підтвердити заяву жінки, і потрібен «переконливий істотний доказ того, що квиток у неї був». Однак організатори лотереї все ще вивчають відео.
Якщо не буде визнаного переможця, гроші розподілять між державними школами Каліфорнії. Продавець виграшного квитка вже отримав $130 тисяч, як передбачає стандартна процедура лотереї.
- Француз виграв у лотерею EuroMillions €200 мільйонів. Це абсолютний рекорд.
- У США переможець лотереї так і не прийшов за виграшем у майже $15 мільйонів, його чекали пів року.