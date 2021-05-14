Між Вірменією та Азербайджаном новий конфлікт. Пашинян звернеться в ОДКБ, а президент Франції зробив заяву

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MoD of Armenia

У середу, 12 травня, військові Вірменії підняли тривогу, заявивши, що азербайджанська армія зайшла на 3,5 км вглиб території країни в Сюнікській області під час якогось «коригування кордону». Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Вірменії Нікол Пашинян скликав тоді Раду безпеки і звинуватив Азербайджан у посяганні на територіальну цілісність.

У четвер увечері відбулася телефонна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з Пашиняном. Макрон запропонував використовувати для врегулювання ситуації канали Ради Безпеки ООН. Пашинян ініціював консультації в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Він також заявив, що 240 азербайджанських військовослужбовців залишаються на кордонах Вірменії в Сюнікській і Гегаркунікській областях.

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Увечері 13 травня Макрон у своєму Facebook вірменською мовою закликав Азербайджан вивести війська з території Вірменії. «Збройні сили Азербайджану вторглися на територію Вірменії. Їх необхідно негайно відкликати», — написав він.

Сьогодні, 14 травня, Пашинян подзвонив російському лідерові Володимиру Путіну і повідомив його про рішення звернутися по допомогу в ОДКБ. За його словами, другий день в районі озера Сюнік «вибухонебезпечна обстановка». Групи військових Азербайджану нібито «спробували загородити озеро».

«Жодного випадку застосування вогнепальної або іншої зброї представниками Збройних сил Вірменії або Азербайджану поки не зареєстровано», — сказав він, назвавши ситуацію провокацією нової війни.

Азербайджан через Сюнікську область, яку азербайджанці називають Зангезур, планує будувати дорогу. Вона повинна зʼєднати Баку з Нахічеванським ексклавом (НАР) і Туреччиною.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 10 травня був з візитом у НАР. «Зангілан [місто в Азербайджані] від Нахічевані відокремлює 40-кілометровий Зангерзурський коридор, який має бути і буде відкритий», — заявив він.