У Румунії виставляють на продаж літак диктатора Чаушеску

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Mediafax.ro

Влада Румунії вирішила продати на аукціоні особистий літак ROMBAC 1-11 диктатора Ніколае Чаушеску.

Про це пише NewsMaker.

Аукціон призначили на 27 травня. Стартова ціна лоту — €25 тисяч.

Наразі літак входить до переліку національного надбання Румунії. Його збудували в 1982 році та використовували для внутрішніх пасажирських перевезень. Але з 1986 до 1989 року ним користувався винятково Чаушеску.

Також на аукціоні хочуть продати ще один літак, яким користувався експрезидент Румунії Йон Ілієску.