«Буде багато зірок». HBO Max назвав дату виходу нового епізоду «Друзів» й опублікував тизер серії
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
NBC / Contributor
Спеціальний епізод серіалу Friends («Друзі») вийде на стрімінговому сервісі HBO Max 27 травня.
Про це повідомляє холдинг Warner Media.
В епізоді, який називатиметься «Друзі: Воззʼєднання» знялися всі учасники класичного складу — Дженіфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер, Метью Перрі і Мет Леблан. Крім них у випуску зʼявиться безліч зірок, серед яких Девід Бекхем, Джастін Бібер, корейська група BTS, Леді Гага, актор Кіт Харінгтон, телеведучий Джеймс Корден і модель Сідні Кроуфорд.
Холдинг також опублікував невеликий тизер епізоду.
- Телеканал HBO через коронавірус відклав старт зйомок нового епізоду серіалу «Друзі». Зйомки для сервісу HBO Max повинні були проходити з 23 по 24 березня 2020 року.