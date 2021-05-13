Байден підписав указ про посилення кіберзахисту США після атаки на трубопровід Colonial Pipeline

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Michael M. Santiago / Staff

Президент США Джо Байден підписав указ про посилення кіберзахисту інфраструктури країни в світлі атаки на компанію Colonial Pipeline.

Про це пише BBC.

Видання не розкриває подробиць, проте повідомляє, що детальний наказ встановлює суворі терміни для впровадження заходів щодо посилення безпеки для всіх державних відомств.

Рішення Байдена ухвалено після атака, яка 7 травня зупинила роботу паливного трубопроводу в 8,8 тис. км компанії Colonial Pipeline. Вона поставляє близько 45% всього палива на Східному узбережжі США. Colonial Pipeline найняла компанію з кібербезпеки для розслідування і звернулася до федеральних відомств.

Американські ЗМІ повідомили, що за атакою стоїть угрупування DarkSide, яке повʼязують із Росією. Президент Джо Байден заявив, що попри відсутність доказів звʼязків російської влади з хакерами DarkSide, Росія все ж несе «певну відповідальність».