Фіскальна служба проводить обшуки в офісах столичного метро та «Київпастрансу»

Новини

Державна фіскальна служба

Співробітники Державної фіскальної служби проводять обшук у приміщеннях київського метрополітену та в комунальному підприємстві «Київпастранс».

Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.

Податківці шукають фінансово-господарську документацію для кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків у сумі 9 мільйонів гривень під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

За версією слідства, підрядне підприємство, яке будувало лінію метрополітену на замовлення КП «Київський метрополітен», замовляло роботи з ремонту устаткування у товариства, яке перераховувало отримані держкошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Також обшуки відбуваються у КП «Київпастранс». За версією слідства, посадовці підприємства та компанії-підрядника у 2020 році привласнили виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі Києва бюджетні кошти в особливо великих розмірах. Крім того, посадовці підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.