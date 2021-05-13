Фіскальна служба проводить обшуки в офісах столичного метро та «Київпастрансу»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Державна фіскальна служба
Співробітники Державної фіскальної служби проводять обшук у приміщеннях київського метрополітену та в комунальному підприємстві «Київпастранс».
Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.
Податківці шукають фінансово-господарську документацію для кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків у сумі 9 мільйонів гривень під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену.
За версією слідства, підрядне підприємство, яке будувало лінію метрополітену на замовлення КП «Київський метрополітен», замовляло роботи з ремонту устаткування у товариства, яке перераховувало отримані держкошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
Також обшуки відбуваються у КП «Київпастранс». За версією слідства, посадовці підприємства та компанії-підрядника у 2020 році привласнили виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі Києва бюджетні кошти в особливо великих розмірах. Крім того, посадовці підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.
- Київська міська прокуратура 11 та 12 травня обшукувала офіси комунальних підприємств столиці у справах про незаконне заволодіння коштами, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, незаконні побори з підприємств і кришування нелегального бізнесу.