Фінал Ліги чемпіонів перенесли з Туреччини до Португалії

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Premier League

Фінал Ліги чемпіонів між англійськими клубами «Челсі» та «Манчестер Сіті» відбудеться 29 травня у Португалії, а не Туреччині. Про це йдеться у повідомленні УЄФА.

Матч відбудеться у місті Порту на стадіоні «Драгау», а мав у Стамбулі на «Ататюрку». Від кожного клубу на грі буде по 6 тисяч уболівальників. Захід вирішили перенести через те, що Англія внесла Туреччину до «червоного» списку, Португалія ж знаходиться у «зеленому». Відтак і гравцям, і вболівальникам після повернення з гри не доведеться сидіти на карантині.

«Позбавити уболівальників можливості особисто побачити матч було неприпустимо, і я радий, що ми знайшли цей компроміс. Турецька федерація футболу і влада завжди були надійними партнерами УЄФА, і я сподіваюся, що в найближчому майбутньому приїду в Стамбул на фінал Ліги чемпіонів і багато інших заходів», — сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Перед цим УЄФА, урядовці Великої Британії і Футбольна асоціація намагались домовитись, аби матч відбувся на лондонському стадіоні «Вемблі», однак їм не вдалося досягти угоди.