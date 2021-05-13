Tesla зупинила прийом біткоїну як оплати через вплив на екологію. Криптовалюта втратила в ціні 15%
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- Костя Андрейковець
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Soeren Stache / picture alliance via Getty Images
Автовиробник Tesla припиняє приймати криптовалюту Bitcoin як оплату за товари. Ілон Маск заявив, що компанія стурбована «зростаючим використанням викопного палива для майнінгу біткоїну і транзакцій», що завдає шкоди екології.
Маск зазначив, що Tesla не продаватиме раніше куплені біткоїни. Зараз компанія розглядає інші криптовалюти — менш енергоємні.
Після твіту Маска курс біткоїна впав на 15% — до $46 тисяч. Уже вранці 13 травня, за даними Coinmarketcap, криптовалюта почала дорожчати — зараз ціна біткоїна становить $50 431.
- У лютому Tesla вклала $1,5 мільярда в біткоїни. Ілон Маск це не оцінив, але в кінці березня оголосив про продаж автомобілів Tesla за біткоїни, піднявши курс криптовалюти.
- Сам Ілон Маск активно просуває жартівливу криптовалюту Dogecoin. Він кілька разів піднімав її вартість, але обвалив після появи у шоу Saturday Night Live у ролі ведучого й учасника скетчів. Він визнав її «лохотроном».