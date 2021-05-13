Премія YUNA назвала переможців: alyona alyona і MONATIK стали найкращими виконавцями
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Instagram / alyona.alyona.official
У київському Палаці «Україна» 12 травня відбулася Х церемонія вручення музичної премії YUNA в 17 номінаціях.
Про це повідомляє Укрінформ.
Найкращою виконавицею року стала alyona alyona, а співак MONATIK — найкращим виконавцем. Крім того, alyona alyona перемогла в номінації «Найкращий хіп-хоп хіт» — пісня «Гори» з KALUSH.
У номінації «Найкраща пісня року» переміг Артем Пивоваров з піснею «Дежавю».
Премію в номінації «Найкраща пісня іншою мовою» отримала Вєрка Сердючка за трек “Make It Rain Champagne”.
Найкращим поп-гуртом року стали TVORCHI. Також вони отримали дві статуетки за альбом 13 waves («Найкращий альбом») і пісню “Bonfire” («Найкращий електронний хіт»).
Найкращим рок-гуртом стали The HARDKISS, а її вокалістка Юлія Саніна і співачка Тіна Кароль удостоїлися статуетки за найкращу спільну пісню — «Вільна».
Відкриттям року стала співачка Lida Lee.
Найкращим відеокліпом визнали «Історія України за 5 хвилин» гурту ТНМК.
- YUNA — щорічна українська національна професійна музична премія. Абревіатура розшифровується як Yearly Ukrainian National Awards. Премію заснували 27 жовтня 2011 року. Номінантів і переможців премії визначає професійне журі, керуючись регламентом. Чесність підрахунку голосів членів журі відстежує аудиторська компанія Deloitte.
- У минулому році перемогли MONATIK, Jerry Heil, «Антитіла» та інші.