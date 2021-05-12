Bloomberg: Євросоюз вважає, що Росія «де-факто поглинає» окуповані території Донбасу

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Sasha Maksymenko / Flickr

Європейський союз впевнений, що Росія почала поступове поглинання частини непідконтрольних Україні територій Донбасу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документ, представлений Брюсселем цього тижня державам-членам.

У цьому документі, за даними агентства, ЄС заявляє, що такі кроки Кремля, як організація незаконних виборів і видача паспортів місцевим жителям, «спрямовані на інтеграцію де-факто непідконтрольних уряду територій України в Росію».

Зазначається, що Європейська зовнішньополітична служба готує доповідь з цього питання. У документі також представлені варіанти, які Євросоюз може зробити «для підвищення стійкості України до російської агресії», в тому числі посилення підтримки в боротьбі з гібридними загрозами, включаючи протидію кіберзагрозам і дезінформації.

Йдеться також про допомогу українській програмі вакцинації від коронавірусу, «особливо вразливих груп, щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу медико-санітарну та соціально-економічну кризу».

Пропонується також сприяти Україні у підвищенні енергетичної безпеки для зниження залежності від Росії; посилити заходи щодо відмови у визнанні російських паспортів, виданих жителям Криму і окупованого Донбасу; розглянути питання про дозвіл Україні брати участь в деяких проєктах ЄС в області безпеки.

Згідно з документом, подальші санкції ЄС проти Росії будуть залежати від «ступеня серйозного погіршення ситуації щодо суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України».

Видання також посилається на ще одну внутрішню записку ЄС. Вона повʼязана з українським проханням до Брюсселю підтримати Київ у його прагненні вступити до НАТО. Як стверджує агентство, постпреди країн ЄС в комітеті з економічної політики і безпеки під час обговорення цього документа 11 травня висловили різні думки. Одні в цілому виступили на підтримку, інші вказали на недостатність зусиль України у реалізації реформ, як, наприклад, боротьбі з корупцією, і на те, що співпраця з Києвом в області програм безпеки ЄС вимагає більш ретельного обговорення.