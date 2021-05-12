Зеленський підписав закон про пільгове розмитнення «євроблях»

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Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Пільговий режим розмитнення діятиме пів року та стосуватиметься автомобілів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року. У цей період діятиме наступна формула для розрахунку:

Ставка = Ставка базова + Vе + Fе, де:

Ставка базова — ставка податку відповідно до віку транспорту. Ставка складатиме 0 євро за автомобіль, якому менш як 10 років, €25 — 10 років; €50 — 11 років; €75 — 12 років; €100 — 13 років; €125 — 14 років; €150 — 15 і більше років.

Vе — ставка податку 1 куб. см обʼєму двигуна. Згідно з документом:

€0,25 за куб. см — для авто з двигуном до 2 000 куб. см (включно);

за куб. см — для авто з двигуном до 2 000 куб. см (включно); €0,2 за куб. см — для авто з двигуном від 2 001 куб. см до 3 000 куб. см (включно);

за куб. см — для авто з двигуном від 2 001 куб. см до 3 000 куб. см (включно); €0,25 куб. см — для авто з двигуном від 3 001 куб. см до 4 000 куб. см (включно);

куб. см — для авто з двигуном від 3 001 куб. см до 4 000 куб. см (включно); €0,35 за куб. см — для авто з обʼємом двигуна від 4 001 куб. см до 5 000 куб. см (включно);

за куб. см — для авто з обʼємом двигуна від 4 001 куб. см до 5 000 куб. см (включно); €0,5 за куб. см — для авто з обʼємом двигуна понад 5000 куб. см.

Fe — ставка податку за типом автомобіля. Для авто на бензині та гібридних автомобілів ставка становитиме €0. Для автівок, які використовують дизельне паливо — €100.

При цьому, закон не буде поширюватися на авто, якщо вони не відповідають екологічним нормам «ЄВРО-2» і нижче та/або походять з країни-агресора.