Зеленський підписав закон про пільгове розмитнення «євроблях»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images
Президент Володимир Зеленський підписав закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Пільговий режим розмитнення діятиме пів року та стосуватиметься автомобілів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року. У цей період діятиме наступна формула для розрахунку:
Ставка = Ставка базова + Vе + Fе, де:
Ставка базова — ставка податку відповідно до віку транспорту. Ставка складатиме 0 євро за автомобіль, якому менш як 10 років, €25 — 10 років; €50 — 11 років; €75 — 12 років; €100 — 13 років; €125 — 14 років; €150 — 15 і більше років.
Vе — ставка податку 1 куб. см обʼєму двигуна. Згідно з документом:
- €0,25 за куб. см — для авто з двигуном до 2 000 куб. см (включно);
- €0,2 за куб. см — для авто з двигуном від 2 001 куб. см до 3 000 куб. см (включно);
- €0,25 куб. см — для авто з двигуном від 3 001 куб. см до 4 000 куб. см (включно);
- €0,35 за куб. см — для авто з обʼємом двигуна від 4 001 куб. см до 5 000 куб. см (включно);
- €0,5 за куб. см — для авто з обʼємом двигуна понад 5000 куб. см.
Fe — ставка податку за типом автомобіля. Для авто на бензині та гібридних автомобілів ставка становитиме €0. Для автівок, які використовують дизельне паливо — €100.
При цьому, закон не буде поширюватися на авто, якщо вони не відповідають екологічним нормам «ЄВРО-2» і нижче та/або походять з країни-агресора.
- Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що парламент ухвалить закон, який дозволить розмитнити автомобіль з іноземною реєстрацією за тисячу євро.
- У грудні 2019 року Рада відтермінувала запровадження штрафів за нерозмитнений транспорт з іноземною реєстрацією — до 170 тисяч гривень і конфіскації. Ці штрафні санкції не діють і досі