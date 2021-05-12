Головний санлікар Ляшко: В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу

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В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу, одну з них — приватна компанія. Про це в інтервʼю виданню «Сегодня» розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Так, першу вакцину розробляє Інститут біології клітини у Львові під керівництвом академіка Андрія Сибірного.

«Він розробляє вакцину, де білок коронавірусу вирощується на дріжджах. У біореакторі відбувається його очищення. Далі цей білок може бути доведений до лікарської форми. І як, наприклад, рекомбінантна вакцина, він може бути зареєстрований для доклінічних і клінічних досліджень і вже потім зареєстрований як препарат. Для прикладу, за такою технологією виробляється вакцина проти гепатиту В, коли також береться білкова основа», — пояснив Ляшко.

До вересня робота відбуватиметься в лабораторії. Потім почнеться процес виготовлення лікарської форми і проведення доклінічних досліджень на тваринах.

Другу вакцину за схожим принципом, але іншою технологією розробляють в Інституті біохімії імені Палладіна, який очолює академік Сергій Комісаренко. Результат очікується на осінь. Також цей інститут висловив готовність провести розробку власної мРНК-вакцини й наразі шукають можливість як це зробити, зокрема, на базі вітчизняних заводів з виробництва білкової субстанції.

Третьою вакциною займається приватна компанія «Діапроф — Мед».

«Її розробляють не державні інституції, а бізнес з групою науковців, які задекларували, що у них відбулася нейтралізація вірусу на клітинах. Вони зараз на стадії виробництва лікарської форми, щоб почати клінічні випробування. Держава не інвестувала у цю розробку. Вони лише заявили, що у них може бути вакцина», — додав Ляшко.