В Instagram зʼявилась нова функція — займенники у профілі для звернення
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Videvo
Соціальна мережа Instagram дозволила користувачам вказувати у профілі займенник — як до власника акаунту треба звертатись. Про це компанія повідомила у Twitter, а деталі розповідає The Verge.
Опція зʼявилася в розділі «Редагувати профіль» під графою «Імʼя». Кожен користувач може вибрати до чотирьох особових займенників — «він», «його», «вона», «її».
Поки що нова функція відкрилася для користувачів програми з США, але незабаром зʼявиться і в інших країнах.
Якщо потрібного займенника все ж не знайшлося, можна відправити запит в Instagram. Крім того, користувач може зробити відображення займенників на своїй сторінці публічним або доступним тільки передплатникам.
Розробники Instagram запевнили, що у неповнолітніх користувачів займенники відображатимуться лише для підписників.
- Instagram розробляє версію додатка, спеціально призначену для дітей, молодших за 13 років. Проєкт розпочали для того, щоб молоді користувачі могли користуватися перевагами платформи й не наражатися при цьому на небезпеку.