В Україні за 2020 рік зросла кількість мільйонерів — на 6%

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

За 2020 рік понад один мільйон гривень задекларував 8 451 українець — у 2019 році таких було менше на 6%. Про це свідчать дані Державної податкової служби.

Традиційно найбільша кількість мільйонерів зафіксована в Києві (3 375 осіб), Дніпропетровській (684), Харківській (595) та Київській (540) областях. Разом вони задекларували дохід у сумі 70,4 мільярда гривень і заплатили 1,6 мільйона податків.

Найбільше податків заплатив мешканець Києва, який задекларував понад мільярд гривень. Він вніс у держказну майже 80 мільйонів.

Загалом у 2021 році доходи задекларували майже 472 тисячі громадян, що на рівні минулого року. Найактивніше декларували доходи мешканці Запорізької (майже 51 тисяча декларацій), Дніпропетровської (майже 40 тисяч) та Херсонської (понад 37 тисяч) областей.