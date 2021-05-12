Опитування: Більшість українців проти відкриття ринку землі в Україні та продажу ділянок іноземцям
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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no one cares / Unsplash
Переважна більшість українців (79%) проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення. Підтримують таку ініціативу лише 15% громадян.
Про це свідчать результати опитування групи «Рейтинг» за 23—27 квітня 2021 року.
Також 77% респондентів вважають, що рішення про запровадження в Україні ринку обігу землі мають ухвалювати на всеукраїнському референдумі, 16% опитаних не підтримують таку ініціативу.
Взяти участь у референдумі однозначно готові 58% респондентів, 20% — не пішли б на референдум, 17% — найімовірніше взяли б участь.
Водночас 64% з тих, хто взяв би участь у такому референдумі, проголосували б проти запровадження в Україні ринку землі, лише 36% — підтримали б цю ініціативу.
Окрім цього, третина опитаних вважають, що найбільше вплинув на ухвалення рішення про запровадження ринку обігу землі президент і Верховна Рада (по 32%). Лише 12% вважають, що на це рішення вплинув уряд країни.
Згідно з результатами опитування, про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року знають дві третини опитаних — 78%. Із них 46% багато чули про це, 32% — щось чули. Ще 22% нічого про це не знають — найбільше таких людей серед наймолодших респондентів, мешканців міст та тих, хто не має земельного паю.
Зазначимо, опитування проводилося серед 2 тисяч мешканців України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про ринок землі. Його підтримали 259 нардепів.
- Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної та комунальної власності продавати не будуть. Продаж землі іноземцям буде вирішуватися на всеукраїнському референдумі.
- Закон про ринок землі був однією з умов МВФ для збільшення кредиту Україні. Другий необхідний законопроєкт Рада ухвалила 30 березня (про регулювання банків).