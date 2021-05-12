Опитування: До парламенту можуть пройти чотири партії, «Слуга народу» сильно відірвалася від опонентів

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Пропрезидентська партія «Слуга народу» залишається лідером у рейтингу політичних сил. За неї на умовних виборах готові проголосувати 22,8% виборців серед тих, хто визначився і піде на вибори.

Про це йдеться в опитуванні групи «Рейтинг» за 23—27 квітня 2021 року.

Також до парламенту можуть пройти ще три партії. Вони долають виборчий бар’єр у 5%.

На другому місці опинилася партія «Європейська солідарність» з результатом у 14,4%, а замикає першу трійку партія ОПзЖ — 13,7%. Водночас за партію «Батьківщина» готові проголосувати 12,2% респондентів.

Усі інші політичні сили не набирають навіть 4%. Найближчою до цього показника є Радикальна партія Ляшка з результатом у 3,7%.

Загалом 65% українців вважають, що справи в Україні рухаються у неправильному напрямку. 22% вважають, що у правильному. Найбільше таких серед молоді.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.