У США почався дефіцит бензину через хакерську атаку на трубопровід Colonial Pipeline. Низка штатів ввела надзвичайний стан

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Michael M. Santiago / Staff

США почав охоплювати дефіцит палива на тлі припинення роботи найбільшого в країні паливного трубопроводу Colonial Pipeline, який 7 травня зазнав хакерської атаки.

Як повідомляє Bloomberg, дефіцит торкнувся майже всіх південних штатів та «пішов» на північ.

Паливні термінали на кінці трубопроводу у штатах Нью-Джерсі і Пенсильванія починають обмежувати поставки. Південь США вже зіткнувся з дефіцитом і зростанням цін. Штат Вірджинія постраждав найбільше — там паливо закінчилося на 7,6% заправних станціях штату. Подібна ситуація в Північній Кароліні, Південній Кароліні, Теннессі, Джорджії та інших штатах. На заправках шикуються черги, і людям іноді доводиться чекати по 5 годин, щоб заправитися.

U.S. Energy Information Administration

Компанії TravelCenters of America доводиться ввозити паливо з інших регіонів, щоб звести до мінімуму перебої в поставках, але це вкрай складно. Щоденний обсяг поставок Colonial — 2,5 мільйона барелів.

Національний попит на паливо підскочив на 20%. Середня роздрібна ціна на бензин по країні виросла до $2,9 за галон, що є найвищим показником з 2014 року і на 2,5% вище за рівень тижневої давності.

Низка південних штатів ввела надзвичайний стан. Флорида пішла на такий крок сьогодні — там зняли обмеження на розмір бензовозів, які вʼїжджають у штат, і заборонили піднімати ціни.