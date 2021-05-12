У США почався дефіцит бензину через хакерську атаку на трубопровід Colonial Pipeline. Низка штатів ввела надзвичайний стан
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Michael M. Santiago / Staff
США почав охоплювати дефіцит палива на тлі припинення роботи найбільшого в країні паливного трубопроводу Colonial Pipeline, який 7 травня зазнав хакерської атаки.
Як повідомляє Bloomberg, дефіцит торкнувся майже всіх південних штатів та «пішов» на північ.
Паливні термінали на кінці трубопроводу у штатах Нью-Джерсі і Пенсильванія починають обмежувати поставки. Південь США вже зіткнувся з дефіцитом і зростанням цін. Штат Вірджинія постраждав найбільше — там паливо закінчилося на 7,6% заправних станціях штату. Подібна ситуація в Північній Кароліні, Південній Кароліні, Теннессі, Джорджії та інших штатах. На заправках шикуються черги, і людям іноді доводиться чекати по 5 годин, щоб заправитися.
Компанії TravelCenters of America доводиться ввозити паливо з інших регіонів, щоб звести до мінімуму перебої в поставках, але це вкрай складно. Щоденний обсяг поставок Colonial — 2,5 мільйона барелів.
Національний попит на паливо підскочив на 20%. Середня роздрібна ціна на бензин по країні виросла до $2,9 за галон, що є найвищим показником з 2014 року і на 2,5% вище за рівень тижневої давності.
Низка південних штатів ввела надзвичайний стан. Флорида пішла на такий крок сьогодні — там зняли обмеження на розмір бензовозів, які вʼїжджають у штат, і заборонили піднімати ціни.
- 7 травня паливний трубопровід у 8,8 тис. км Colonial Pipeline зупинив усі операції через вірус-шифрувальник. Компанія постачає близько 45% всього палива на Східному узбережжі США. Colonial Pipeline найняла компанію з кібербезпеки для розслідування і звернулася до федеральних відомств.
- Американські ЗМІ повідомили, що за атакою стоїть угрупування DarkSide, яке повʼязують з Росією. Президент Джо Байден заявив, що незважаючи на відсутність доказів звʼязків російської влади з хакерами DarkSide, Росія все ж несе «деяку відповідальність».
- За даними ЗМІ, зловмисники за дві години викрали майже 100 гігабайт даних. Після цього вони пригрозили витоком вкраденої інформації в інтернет і повідомили, що зашифрували дані на компʼютерах. Вони залишаться заблокованими, якщо їм не заплатять викуп. Яку суму вимагають хакери — невідомо.