Апарат Voyager-1 зафіксував «безперервний гул», що доноситься з-поза меж Сонячної системи

Новини

NASA / JPL-Caltech

Космічний апарат Voyager-1 зафіксував «безперервний гул», що доноситься з-за меж Сонячної системи, який може бути сигналом міжзоряного плазми.

Про це пише CNN.

Науці відомо, що простір між зірками за межами Сонячної системи не повністю складається з порожнечі. Однак виявити і виміряти міжзоряний матеріал вченим важко. Тепер же спеціалісти заявляють, що у них зʼявився більш точний спосіб більше дізнатися про цей матеріал.

«Гул дуже слабкий і монотонний, тому що знаходиться у вузькій смузі частот. Це слабкий, безперервний гул міжзоряного газу», — заявила Стелла Кох Окер з Корнельського університету з астрономії.

Шум міжзоряного плазми зонд засік на відстані у 23 мільярди кілометрів. Це перший випадок, коли дані про простір за межами Сонячної системи безпосередньо вдалося отримати рукотворному обʼєкту.

На думку вчених, отримані дані Voyager-1 можуть допомогти вченим зрозуміти, з чого складається міжзоряний простір за межами Сонячної системи та вивчити взаємодію між міжзоряним середовищем і сонячними вітрами — постійним потоком заряджених частинок, що виходять від зірки.