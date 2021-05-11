Королева Єлизавета ІІ вперше після смерті чоловіка відвідала великий публічний захід

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Royal Family / Twitter

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ провела перший великий публічний виступ після смерті чоловіка — герцога Единбурзького 9 квітня 2021 року. Вона була присутня на відкритті національного парламенту. Про це повідомляє BBC.

Це була перша офіційна поява монарха на публіці як глави держави і її перша зустріч за межами Віндзорського замку після смерті чоловіка. Принц Філіп протягом десятиліть супроводжував монарха на цьому заході. Однак після його смерті до королеви на церемонії відкриття приєднались син — принц Уельський і герцогиня Корнуолл.

На заході королева ознаменувала початок парламентської сесії, виголосивши промову, в якій викладено законодавчі плани уряду. Зокрема, уряд зосередиться на відновленні економіки від наслідків пандемії, приділить увагу охороні здоровʼя, екологічним технологіям та допомозі бізнесу.

Чарльз востаннє був поруч з матірʼю на заході у жовтні та грудні 2019 року, коли його батько Філіпп підхопив інфекцію.

Захід зазвичай відомий своєю пишністю, але цього року відбувався у скороченому форматі через пандемію. Депутати і члени Палати лордів були зобовʼязані носити маски. Всі присутні заздалегідь здали тести на коронавірус.