АМКУ зупинив виділення 1,5 мільярда гривень на будівництво аеропорту у Дніпрі
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ»
Антимонопольний комітет зупинив фінансування будівництва аеропорту у Дніпрі з державного бюджету.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
«Мінінфраструктури, всупереч закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», у встановлений строк та попри неодноразові нагадування АМКУ, не повідомило комітет про намір надати аеропорту державну допомогу обсягом 1,5 мільярда гривень», — заявили в АМКУ.
Комітет зʼясував, що отримувачами державної допомоги в рамках цього проєкту є Укрінфрапроект, держпідприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» та безпосередньо сам аеропорт.
«Оскільки Укрінфрапроект та ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» не обиралися за конкурентною процедурою, не можна стверджувати, що надана їм економічна вигода була б доступною за звичайних умов. Відтак у Комітету є підстави вважати, що дана фінансова підтримка могла суттєво вплинути на конкуренцію в регіоні», — заявили в комітеті.
АМКУ підкреслює, що відсутність повідомлення з боку Мінінфраструктури є порушенням законодавства. Це не дозволяє комітету оцінити заходи державної підтримки та не дозволяє проконтролювати надання державної допомоги.
- У вересні 2020 року у Дніпрі почалося будівництво нової злітної смуги та терміналу місцевого аеропорту.
- У держбюджеті на аеропорт Дніпра заклали понад мільярд гривень. Проте після початку пандемії коронавірусу витрати скоротили до 100 мільйонів.
- Аеропорт «Дніпропетровськ» перейменували на «Дніпро».