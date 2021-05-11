Прокуратура обшукала «Київзеленбуд» у справі про ухилення від сплати 30 млн грн податків

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«Бабель»

Київська міська прокуратура обшукала комунальне обʼєднання «Київзеленбуд» у справі про несплату податків на суму понад 30 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що три компанії («Євротехнології Груп», «Будмонтажсервіс 1» та «Промбудмеханізація») упродовж 2019—2020 років на замовлення «Київзеленбуду» будували та реконструювали парки «Наталка», «Совки», «Веселка», «Куренівський» та інші.

Однак ці організації начебто були у змові з чиновниками підприємства і вказували у фінансовій документації реквізити фіктивних підприємств. Ці підприємства залучали нібито для виконання субпідрядних робіт — це дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах (понад 30 млн грн).

Обшуки провели 11 травня 2021 року на підставі ухвали суду у «Київзеленбуді», за місцями проживання організаторів схеми та в офісах підприємств — хотіли знайти первинні фінансові документи.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків).