«Кримська солідарність»: У Сімферополі російські силовики під час обшуків вбили чоловіка. Він нібито чинив опір

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В окупованому Криму силовики ФСБ провели обшуки в селі Завітному і три обшуки в мікрорайоні Сімферополя Дубки, де під час затримання вбили уродженця Узбекистану Набі Рахімова.

Як повідомляє «Кримська солідарність», обшуки почалися рано-вранці.

Силовики оточили район біля будинку Рахімова і провели обшуки. Його дружину відвезли у відділок з питань міграції. Сам Рахімов перебував у Дубках, у недобудованому будинку, імовірно, по роботі. Туди приїхали силовики.

Сусіди розповіли активістам, що чули вранці в будинку перестрілку і вибух. На місці обшуку проводити зйомку заборонили, а з будинку незабаром вивезли труп.

Як передають «Ґрати», адвокату Рахімова Ісляму Веліляєву пізніше повідомили, що його підзахисний застрелений при спробі чинити опір. У нього нібито були зброя та гранати. Порушено кримінальну справу «про посягання на життя співробітника правоохоронних органів». Після обшуку активісти виявили всередині будинку кров на підлозі та сліди вибуху на стінах.

Активісти також повідомили про обшуки у власника будинку в мікрорайоні Дубки Сейдамета Гафарова. Рахімов жив в його будинку. Гафаров затриманий.

Прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла та незаконного позбавлення волі.