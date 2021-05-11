Кабмін зобов’язав АЗС заздалегідь повідомляти про підвищення цін на найпопулярніші марки бензину та дизпальне

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Фото УНІАН

Кабінет міністрів запровадив обовʼязкове декларування наміру підвищити роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне на понад 1%.

Відповідну постанову 11 травня оприлюднили на Урядовому порталі.

Згідно з документом, ідеться про бензин марок А-92 та А-95 і дизельне пальне, які були внесені в перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість.

Тепер про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

Від початку травня в Україні почали зростати ціни на бензин, за 11 днів вартість бензину А-95 піднялася на 45 копійок за літр.