Ізраїль проводить операцію в секторі Гази у відповідь на масштабні ракетні удари. Що відбувається?

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Увечері 10 травня рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний удар по півдню Ізраїлю, який продовжився до 13:00 11 травня. По містах Ізраїлю випустили понад 300 ракет, а армія у відповідь почала операцію в секторі Гази під назвою «Страж Стіни».

Про це повідомляють The Times of Israel і ЦАХАЛ.

Напередодні ХАМАС висунув ультиматум — вивести всіх ізраїльських військових і поліцію з Храмової гори і кварталу Шейх Джар в Єрусалимі, де з 7 травня тривають заворушення і сутички. 10 травня о 18:00 по околицях Єрусалиму було завдано ракетного удару.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що противник «перейшов червону лінію».

Після цього сирени попередження пролунали у прикордонних з Газою районах і містах Ашкелон, Ашдод, Беер-Шева та інших.

Станом на 16:00 11 травня внаслідок обстрілу постраждав 41 мирний житель, з яких пʼятеро — діти. В Ашкелоні загинули дві жінки. Ракети пошкодили багато житлових будинків, школи та понад десять автомобілів.

У ХАМАС заявили про рекорд — за 5 хвилин було випущено 137 ракет, зокрема по Ашдоду й Ашкелону.

Ізраїльська авіація у відповідь обстріляла пункти терористів у Газі та знищила кілька ракетних точок. Також вбиті троє командирів «Ісламського джихаду». Терористи підтвердили втрату й обіцяють помститися.

Армія відзвітувала про знищення 20 бойовиків і атаки на 130 обʼєктів, серед яких тунелі терористів, склади і розвідувальні пункти. При цьому в ЦАХАЛ зазначають, що бойовики свідомо розміщують свої обʼєкти поруч із житловими кварталами.

Крім цього, командування армії Ізраїлю планує призвати 5 тисяч резервістів ЦАХАЛу і вісім рот резервістів прикордонної поліції. Уже оголошено підготовку.

У Міністерстві охорони здоровʼя Гази повідомляють, що удари ЦАХАЛу в секторі вбили 26 людей, поранення отримали близько 120 осіб.