У МВС хочуть відмовитися від «листів щастя» для водіїв-порушників

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У Міністерстві внутрішніх справ хочуть відмовитися від поштових повідомлень зі штрафами — так званих листів щастя, що надсилають водіям-порушникам.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише Укрінформ.

Він розповів, що тепер в Україні є можливість сплати штрафів онлайн, а вчасно їх сплачують 86% порушників, що відповідає європейському рівню.

«Ми вважаємо, що саме доступність електронних сервісів забезпечує таку високу дисципліну платежів. До речі, до 90% оплат станом на сьогодні здійснюються ще до того, як водій отримає поштою постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР і відмовимося від надсилання цих «листів щастя», що дозволить економити приблизно 6 мільйонів гривень державних коштів на місяць», — зазначив Аваков.