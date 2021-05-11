У МВС хочуть відмовитися від «листів щастя» для водіїв-порушників
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Victor Xok / Unsplash
У Міністерстві внутрішніх справ хочуть відмовитися від поштових повідомлень зі штрафами — так званих листів щастя, що надсилають водіям-порушникам.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише Укрінформ.
Він розповів, що тепер в Україні є можливість сплати штрафів онлайн, а вчасно їх сплачують 86% порушників, що відповідає європейському рівню.
«Ми вважаємо, що саме доступність електронних сервісів забезпечує таку високу дисципліну платежів. До речі, до 90% оплат станом на сьогодні здійснюються ще до того, як водій отримає поштою постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР і відмовимося від надсилання цих «листів щастя», що дозволить економити приблизно 6 мільйонів гривень державних коштів на місяць», — зазначив Аваков.
- Верховна Рада 29 квітня ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов». Він скасовує обов’язок надсилати порушникам постанови про адміністративне правопорушення, за якими вже сплачено штраф.