Україна хоче запустити 7 супутників і створити космодром. Голова Держкосмосу озвучив плани на пʼять років

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Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай в ефірі «Першого ділового» озвучив плани відомства на найближчі пʼять років, зокрема назвав основні цілі космічної програми України.

Пʼятирічна програма передбачає створення власного українського космодрому, вступ України до Європейського космічного агентства, створення групи із семи супутників і запуск в цьому році супутника «Січ 2-30», який увійде до неї.

Супутники фотографуватимуть Землю, зокрема територію України. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами.

За словами Тафтая, вартість космічної програми України на пʼять років становить 15 мільярдів гривень. Щорічно на проєкти потрібно буде виділяти 3 мільярди гривень. Також у програму включені інвестиційні проєкти, які будуть фінансуватися не з бюджету.