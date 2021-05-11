Україна домовилася з індійським виробником про збільшення поставок вакцин до 15 млн доз

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УНІАН

Україна домовилася з індійським виробником Serum Institute про збільшення поставок вакцин від коронавірусу з 10 до 15 мільйонів доз.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов, зазначивши, що домовленості були досягнуті після переговорів з власником Serum Institute.

Також Степанов заявив, що у міністерства є пропозиція від китайської компанії Sinovac. З нею Україна домовилася про збільшення поставок і додаткові контракти.

За словами міністра, Україна зараз має контракти на поставку 42 млн доз вакцин від різних виробників, але відомство хоче збільшити цю кількість до 48 млн доз. Такий обсяг дозволить вакцинувати 70% дорослого населення.