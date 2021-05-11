У Нью-Йорку вакцинувати від коронавірусу будуть у метро та на залізничних станціях

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Jose Perez/Bauer-Griffin / Contributor

У Нью-Йорку на станціях метро і на залізничних зупинках відкриють тимчасові пункти вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявив губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо, пише The New York Times.

«Ви все одно йдете до станції метро, ​​ви проходите повз місце вакцинації, це одноразова вакцинація, зупиніться, приділіть кілька хвилин, вакцинуйтеся», — сказав він.

За словами Куомо, на станціях будуть використовувати вакцину проти COVID-19 Johnson & Johnson.

Пілотна програма з вакцинації в метро та на залізниці діятиме з 12 до 16 травня. Водночас Куомо розповів, що після пробного тижня програму можуть продовжити.

Також він зазначив, що люди, які пройшли вакцинацію на залізниці чи в метро, можуть отримати безкоштовну семиденну карту MetroCard або два безкоштовні квитки в один бік на приміську залізницю Лонг-Айленда або MNR.

Окрім цього, губернатор Нью-Йорку повідомив, що вакцинація сприяє зниженню показників інфікування та госпіталізацій в штаті. Проте темпи вакцинації сповільнюються як у Нью-Йорку, так і в усій країні, що потенційно дозволить коронавірусу поширюватися надалі.