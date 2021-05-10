В Україні за добу виявили ще 2 817 хворих на коронавірус, понад 100 людей померли

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Facebook / ДСНС України

В Україні за минулу добу (9 травня) виявили 2 817 нових хворих на коронавірус, серед яких 159 дітей та 31 медпрацівник.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

«За минулу добу госпіталізовано 1 414 осіб, летальних випадків — 119, одужали 9 002 особи, здійснено тестувань за добу — 21 883 (зокрема методом ПЛР — 13 158, методом ІФА — 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 6 475)», — розповів він.

Також міністр зазначив, що за останню добу найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіли 2 122 327 осіб, одужали 1 768 753 пацієнти, летальних випадків — 46 512, проведено 9 668 937 ПЛР-тестувань.

Окрім цього, за даними Степанова, за 9 травня в Україні від коронавірусу вакцинували 1 004 особи.

Станом на ранок 10 травня від початку вакцинальної кампанії щеплені 863 645 українців (з них 446 осіб отримали 2 дози).