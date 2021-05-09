У МОЗ оновили карантинні зони — сім областей у «помаранчевій», решта в «жовтій»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Міністерство охорони здоровʼя оновило поділ на карантинні зони — сім областей залишаються у «помаранчевій» зоні, Київ та решта областей у «жовтій».
Про це свідчать дані МОЗ станом на 9 травня.
У «червоній», де діють правила посиленого карантину, і «зеленій» зонах нема жодного регіону.
До «помаранчевої» зони входять Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області.
А до «жовтої» потрапили Київ та решту областей - Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська.
За даними МОЗ, у жодному з регіонів станом на 9 травня не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем.
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