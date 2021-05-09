Майку Майкла Джордана продали на аукціоні за $1,38 мільйона. Це рекорд для форми спортсмена
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Майку американського баскетболіста Майкла Джордана, в якій він виступав у 1982 році за Університет Північної Кароліни, продали на аукціоні за $1,38 мільйона. Це рекордна сума за форму спортсмена.
Про це повідомляє BBC.
Блакитна майка з номером 23 була на фото з гри у сезоні 1982—1983. Завдяки успішним виступам за Університет у 1984 році Джордан був обраний на драфті Національної баскетбольної асоціації (NBA). Після цього він увійшов до складу команди Chicago Bulls.
- Майкл Джордан — дворазовий олімпійський чемпіон (1984, 1992) і шестиразовий чемпіон NBA у складі Chicago Bulls. Його пʼять разів визнавали найкращим гравцем NBA. Карʼєру він завершив у 2003 році.
- У серпні 2020 року кросівки Джордана 1985 року продали на аукціоні за $615 тисяч. До цього пару Air Jordan продали за $560 тисяч.