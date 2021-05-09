Ілон Маск зʼявився у шоу Saturday Night Live і обвалив ціну криптовалюти Dogecoin. Він визнав її «лохотроном»

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Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск 8 травня зʼявився в гумористичному шоу Saturday Night Live як ведучий і учасник скетчів. У кількох він зіграв Маріо, ковбоя, помічника астронавта та фінансового експерта. Останній скетч обрушив на 33% вартість жартівливої криптовалюти Dogecoin, яку Маск часто популяризував у своєму Twitter.

Граючи «типового» фінансового експерта Ллойда Остертага, Маск розповідав ведучому, як влаштована Dogecoin, але ніхто так нічого й не зрозумів. Маск у кінці каже, що Dogecoin можна обміняти на звичайні гроші.

«А, так це лохотрон?» — запитав ведучий. «Так, це лохотрон», — погодився Маск.

Після трансляції вартість криптовалюти почала стрімко падати. За даними CoinGecko, вона вже обвалилася на 33% — за Dogecoin дають $0,47. Ситуація спричинила й появу нових мемів.