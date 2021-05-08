У Японії вперше із січня за добу виявили понад 7 тисяч випадків коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Японії вперше із середини січня за добу зареєстрували понад 7 тисяч випадків коронавірусу, повідомляє телеканал NHK.
За даними медичної служби, за добу виявили 7 249 осіб із COVID-19, померли 85 пацієнтів.
Як зазначається, про рекордно високий рівень захворюваності повідомили 14 із 47 префектур Японії.
Найбільше випадків зареєстрували в Токіо — 1 121, на другому місці — Осака (1 021), у префектурах Айті та Фукуока зафіксували по понад 500 хворих.
Від початку пандемії в Японії виявили понад 626 тисяч випадків коронавірусу, з них майже 11 тисяч — летальні.
Місцева влада вже посилила карантинні заходи, щоби уповільнити поширення вірусу.Ресторанам і барам заборонили продавати алкоголь, великі торгові центри не працюють, а заходи відбуватимуться без глядачів.
- Раніше влада Японії заявила, що перенесені Олімпійські та Паралімпійські ігри 2020 року відбудуться влітку 2021-го в Токіо, попри стурбованість через зростання захворюваності на коронавірус у країні.