В Японии впервые с января за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса

Как отмечается, о рекордно высоком уровне заболеваемости сообщили 14 из 47 префектур Японии.

По данным медицинской службы, за сутки выявили 7 249 человек с COVID-19, умерли 85 пациентов.

В Японии впервые с середины января за сутки зарегистрировали более 7 тысяч случаев коронавируса, сообщает телеканал NHK .

Больше всего случаев зарегистрировали в Токио — 1 121, на втором месте — Осака (1 021), в префектурах Айти и Фукуока зафиксировали по более 500 больных.

С начала пандемии в Японии выявили более 626 тысяч случаев коронавируса, из них почти 11 тысяч — летальные.

Местные власти уже усилили карантинные меры, чтобы замедлить распространение вируса. Ресторанам и барам запретили продавать алкоголь, крупные торговые центры не работают, а мероприятия будут проводить без зрителей.