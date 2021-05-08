В Японии впервые с января за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса

В Японии впервые с середины января за сутки зарегистрировали более 7 тысяч случаев коронавируса, сообщает телеканал NHK.
По данным медицинской службы, за сутки выявили 7 249 человек с COVID-19, умерли 85 пациентов.
Как отмечается, о рекордно высоком уровне заболеваемости сообщили 14 из 47 префектур Японии.
Больше всего случаев зарегистрировали в Токио — 1 121, на втором месте — Осака (1 021), в префектурах Айти и Фукуока зафиксировали по более 500 больных.
С начала пандемии в Японии выявили более 626 тысяч случаев коронавируса, из них почти 11 тысяч — летальные.
Местные власти уже усилили карантинные меры, чтобы замедлить распространение вируса. Ресторанам и барам запретили продавать алкоголь, крупные торговые центры не работают, а мероприятия будут проводить без зрителей.
- Ранее власти Японии заявили, что перенесенные Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года пройдут летом 2021-го в Токио, несмотря на обеспокоенность из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране.