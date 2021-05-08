Не виходячи на поле. «Баварія» вдев’яте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу

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Мюнхенська «Баварія», яка торік виграла Лігу чемпіонів, девʼятий раз поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу. Дострокову перемогу команді принесла поразка «Лейпцига» в матчі з «Боруссією».

Це сталося в матчі 32-го туру Бундесліги, за два тури до завершення сезону, коли команда «Лейпциг», що була головним конкурентом «Баварії», поступилася на виїзді дортмундській «Боруссії» з рахунком 2:3 та втратила всі шанси наздогнати лідерів.

«Боруссія» завдяки своїй перемозі піднялася на четверте місце і зберігає шанси потрапити в Лігу чемпіонів.

Загалом «Баварія» вигравала національну першість вже 31 раз: у 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 та 2021 роках.