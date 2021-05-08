В Індії зафіксували рекордну добову смертність від COVID-19
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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В Індії зафіксували новий рекорд із добової смертності від коронавірусу — померли 4 187 хворих.
Про це свідчать дані на сайті уряду країни, оприлюднені 8 травня.
При цьому за минулу добу в Індії коронавірус виявили у понад 401 тисячі осіб. Загальна кількість випадків з початку пандемії в країні сягнула майже 21,9 мільйона.
Індія потерпає від стрімкого поширення виявленої у цій країні мутації коронавірусу. Водночас, пише Deutsche Welle, уряд країни побоюється запроваджувати локдаун у всій країні через економічні наслідки. Також уряд нарікає, що під час минулорічного локдауну мільйони людей втратили роботу в містах та поверталися в сільські регіони, унаслідок чого вірус поширився по всій країні. Кількість штатів Індії, в яких обмеження запроваджує місцева влада, зростає.
- В Індії різке зростання захворюваності на коронавірус почали фіксувати 5 квітня. Країна за загальною кількістю випадків у світі поступається тільки США, де зареєстрували понад 33 мільйони хворих. Індійська влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».
- Україна з 2 травня закривала в’їзд із Індії. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги.