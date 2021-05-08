В Афганістані невідомі атакували школу — унаслідок серії вибухів загинули щонайменше 30 осіб

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United Nations Photo / Flickr

У столиці Афганістану Кабулі в суботу, 8 травня, пролунали вибухи поблизу середньої школи, загинули десятки людей.

Про це з посиланням на офіційних осіб країни повідомляє Reuters.

За даними представника МВС Таріка Аріана, загинули щонайменше 30 осіб, ще приблизно пів сотні людей отримали поранення.

На думку президента Афганістану Ашрафа Гані, за нападом стоять повстанці «Талібану».

Зі свого боку представник руху «Талібан» Забіхула Муджахід заперечив причетність групи до вибухів і засудив інцидент.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за напад на школу.

Як зазначає Reuters, вибухи сталися в районі, де багато шиїтів-мусульман і який протягом багатьох років часто піддавався нападам з боку бойовиків «Ісламської держави».

У Міністерстві освіти Афганістану уточнили, що в цій школі у три зміни навчаються дівчатка і хлопчики. Друга зміна призначена для дівчаток, вони й постраждали найбільше під час вибухів.

На напад вже відреагувала місія Європейського союзу в Афганістані — у Twitter назвала його терактом.

«Жахливий напад у районі Дашті-Барчі в Кабулі є підлим терористичним актом. Орієнтація насамперед на учнів жіночої школи робить це нападом на майбутнє Афганістану. На молодих людей, які вирішили поліпшити свою країну. Наші думки звертаються до всіх постраждалих», — йдеться в заяві місії.