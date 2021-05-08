Bloomberg: Засновник Amazon і найбагатша людина світу Безос будує собі 127-метрову яхту — за $500 мільйонів

Новини

Phillip Faraone / Getty Images for WIRED25

Засновник Amazon і найбагатша людина світу Джефф Безос замовив будівництво однієї з найбільших у світі вітрильних яхт. Статки мільярдера, за даними Forbes Real Time, оцінюють у $191 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними агентства, судно будує нідерландська компанія Oceanco, його вартість обійдеться приблизно у понад $500 млн. Трищоглова яхта буде завдовжки 127 метрів, також до неї збудують допоміжну яхту з вертолітним майданчиком. Це зробить її однією з найбільших вітрильних яхт коли-небудь збудованих в Нідерландах — неофіційній столиці суднобудування для найбагатших, додає агентство.

Bloomberg відзначає, що після початку пандемії коронавірусу попит багатіїв на дорогі яхти різко виріс, набагато перевищивши пропозицію. Видання у приклад наводить інформацію, яку отримало зі своїх джерел, про нову яхту, яка будується для кінорежисера Стівена Спілберга. Його нинішня яхта недавно була виставлена ​​на продаж за $158 млн.

Нагадаємо, у лютому Джефф Безос заявив, що у третьому кварталі 2021 року перейде з посади гендиректора Amazon на посаду виконавчого голови ради директорів. Він керував компанією 27 років.