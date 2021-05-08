Єврокомісія затвердила контракт на ще 1,8 млрд доз вакцини Pfizer

Новини

European Parliament / Flickr

Єврокомісія затвердила контракт з компаніями BioNTech-Pfizer про постачання у 2021—2023 роках ще 1,8 мільярда доз вакцини від коронавірусу.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту Євросоюзу, який проходить в Португалії.

«Рада повідомити, що Єврокомісія щойно схвалила контракт з BioNTech-Pfizer на гарантовану поставку 900 млн доз вакцини і ще 900 млн доз в резерві на 2021—2023 роки», — написала глава Єврокомісії в Twitter. Суму контракту вона не уточнила.

Deutsche Welle повідомляє, що Єврокомісія у квітні оголосила про підготовку до підписання договору про додаткові поставки препарату, пояснивши це необхідністю повторної вакцинації в умовах поширення мутацій коронавірусу.

ЄС озвучив своє рішення після пропозиції США про відмову від патентів на виробництво вакцин проти коронавірусу.

Зазначимо, гендиректор Pfizer Альберт Бурла виступив проти відмови від патентів, стверджуючи, що бідним країнам не вистачило вакцини, оскільки вони самі відмовилися зарезервувати дози препарату і вирішили замовити їх в інших виробників. Але, додав він, після того як деякі виробники не змогли виконати свої зобовʼязання з постачання, ці країни вирішили звернутися до Pfizer. «Ми очікуємо, що у другій половині 2021 року баланс поставок буде на їхню користь, а у 2022-му поставок вистачить практично для всіх», — підкреслив Бурла.